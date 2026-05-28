Ολυμπιακός-ΑΕΚ 94-77: Με αύρα «Πρωταθλητή Ευρώπης» επιβλήθηκε της Ένωσης και έκανε το 1-0

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 94-77 της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι γιορτή για πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» σαφώς επηρεασμένοι από το εορταστικό κλίμα που επικρατούσε στο ΣΕΦ, αφού όλοι βρέθηκαν στο στάδιο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της EuroLeague. Μάλιστα, πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης , το λάβαρο της τέταρτης ευρωπαϊκής κατάκτησης υψώθηκε στον ουρανό του ΣΕΦ.

Ο Άλεπ Πίτερς με 17 πόντους και 5/9 σουτ, με τον Ντόντα Χολ και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτουν από 13 πόντου,ς ενώ 10 πόντους είχε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Για την ΑΕΚ οι 22 πόντοι του Γκρέι με 10/12 σουτ, αλλά και οι 10 των Μπράουν και Νάναλι δεν αρκούσαν.

Ανησυχία για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου με μυϊκό πρόβλημα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Επόμενη αναμέτρηση για τις δυο ομάδες το Σαββάτου (30/05, 17:15), στην Sunel Arena.

Το ματς

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που είχε το μυαλό του ακόμα στους πανηγυρισμούς της EuroLeague. Μετά το 5ο λεπτό ο Ολυμπιακός ανέβασ την ένταση και βρήκε λύσεις από Ντόρσεϊ και Μόρις, κυρίως με μακρινά σουτ.

Ένα τρομερό τρίποντο του Σάσα από το κέντρο του γηπέδου έκανε το 26-19.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο δεκάλεπτο, με πιο αθλητικό σχήμα και φανταστικό για ακόμα ένα βράδυ Άλεκ Πίτερς. Ο Αμερικανός φόργουορντ με 8 πόντους ήταν μέχρι εκείνο το σημείο ο κορυφαίος, από πλευράς σκοραρίασματος, παίκτης του Ολυμπιακού. Από την «Ένωση», ο Γκρέι, ο οποίος αγωνίστηκε 14 σερί λεπτά και 17 συνολικα, ήταν ο καλύτερός της παίκτης.

Στο ημίχρονο οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 46-38.

Η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα χαλαρή και ο Γκρει να συνεχίζει να την «χτυπά». Γρήγορα όμως οι γηπεδούχοι άνοιξαν τη διαφορά στο +12 με την ΑΕΚ να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και να παίζει πολύ καλά επιθετικά.

Σ εεξαιρετική κατάσταση παραμένει και ο Βεζένκοφ, ο οποίος είχε 13 πόντους στα μέσα της τρίτης περιόδου και η ομάδα του ήταν μπορστά στο σκορ με 71-57.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να αποχωρεί για τα αποδυτήρια και αμέσωσς «βάρεσε» συναγερμός στους ερυθρόλευκους».

Η τελευταία περίοδος απέκτησε μορφή πάρτι με τον κόσμο να αποθεώνει ξεχωριστά τους πρωταθλητές Ευρώπης και αυτοί να ανταποδίδουν με εντυπωσιακές φάσεις, όπως αυτή του Τζόουνς.

Ξεχωριστή στιγμή με τον Άλεκ Πίτερς να ακούει συνθήματα για την παραμονή του στο «λιμάνι».

Τελικό σκορ: 94-77

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 46-38, 71-57, 94-77.