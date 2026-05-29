Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για το «Νοικιάστηκε» που ακούστηκε στα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε πριν 5 μέρες την Ευρωλίγκα μέσα στο T-Center και το τραγούδι «Νοικιάστηκε» άρχιζε να παίζει στα ηχεία του Δημοτικού Θεάτρου.

Πρώτη φορά όμως έγινε όταν οι «ερυθρόλευκοι» και αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο, κατέκτησαν το Conference League μέσα στην Allwyn Arena και πρωτοακούστηκε αυτό το τραγούδι στα ηχεία του γηπέδου.

Η τραγουδίστρια που ερμηνεύει το συγκεκριμένο κομμάτι, απάντησε σε ερωτήσεις που τις έγιναν γι αυτό στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε: «Πώς ένιωσες βλέποντας μια ολόκληρη πλατεία, κατάμεστη από φιλάθλους του Ολυμπιακού, να τραγουδάει ένα τραγούδι σου;» και η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε: «Νομίζω ότι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα κάνουν καιρό να μου μιλήσουν. Είναι σημαντικό τραγούδι για εμένα. Ήταν πάρα πολύ απρόσμενο όλο αυτό που συνέβη. Δεν ήμουν στην Ελλάδα εκείνη τη μέρα. Είχα πάει για ένα live στο εξωτερικό. Ήμουν στη Γερμανία για ένα live. Το είδα, όμως, από το κινητό, γιατί όλοι μου οι φίλοι και οι συνεργάτες…».

Περιγράφοντας πώς έφτασε στα χέρια της το κομμάτι, αποκάλυψε: «Το τραγούδι αυτό είναι σημαντική στιγμή γιατί το είχα ντεμάρει λίγο μετά την καραντίνα. Είχα πάει στο στούντιο του Δήμου Αναστασιάδη που μου δειγμάτισε άλλα τραγούδια που δεν μου ταίριαξαν. Κουβέντα στην κουβέντα, του είπα να μου δείξει παλαιότερα τραγούδια μην φύγω έτσι. Μου το έπαιξε, ανατρίχιασα ολόκληρη και του είπα “αυτό θέλω” και ένιωσα ότι ήταν μια επιλογή που μου βγήκε σε καλό».

Οπως είπε, η συγκεκριμένη στιγμή είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια και την πορεία της. «Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για μένα. Και ήταν σημαντική στιγμή, γιατί πιστεύω ότι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με έμαθε από εκείνη τη μέρα».