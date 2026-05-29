Σπορ Πολιτική Ολυμπιακός Κυριάκος Μητσοτάκης Euroleague Μπάσκετ

Ο Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε μέλη της ομάδας των «ερυθρολεύκων» - Το ξεχωριστό δώρο του Ολυμπιακού στον πρωθυπουργό.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία του το «βαρύτιμο» τρόπαιο της Ευρωλίγκας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τα συγχαρητήριά του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

Επιπλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας πρόσφερε για δώρο ένα σκάκι λέγοντας τη φράση: «Για κάποιο λόγο με φωνάζουν σκακιστή».

