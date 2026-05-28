Μάντσεστερ Σίτι: Δεν άντεξε ο Γκουαρδιόλα... και έκλαψε με τα μηνύματα αποχαιρετισμού

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια συνεργασίας θα «τραβήξουν» διαφορετικούς δρόμους. Φέτος οι «πολίτες» κατέκτησαν το FA Cup και το League Cup, φτάνοντας τους 20 μαζί με τον Ισπανό τεχνικό.

Αυτή η 10ετία σίγουρα θα μείνει στην ιστορία της Σίτι αφού υπό τις οδηγίες του Πεπ, επέστρεψε στο προσκήνιο και κατέκτησε μια ντουζίνα τίτλους.

Πλέον, έρχεται το δύσκολο κομμάτι του αποχαιρετησμού και τα social media έχουν γεμίσει με συγκινητικά βίντεο και μηνύματα για τον Γκουαρδιόλα. Ο ίδιος μάλιστα εμφανίστηκε αρκετά συγκινημένος στο video της ομάδας, όταν είδε τα μηνύματα των φιλάθλων της.

Το βίντεο της Μάντσεστερ Σίτι:

Pep reage a mensagens de torcedores do City 🩵🥹 pic.twitter.com/jgxns1iXqZ — Manchester City (@ManCityPT) May 28, 2026

Γκουαρδιόλα - Μπράιτον μετά από 10 χρόνια

Η αγγλική ομάδα μέσα από ένα ακόμα video γύρισε το χρόνο πίσω, εκεί όταν ο Πεπ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους «πολίτες» με πρωταγωνιστή τον μικρό τότε, Μπράιντον. Συγκεκριμένα το 2016 οι δυο τους μέσα σε ένα ταξί και τον μικρό να ρωτάει τον Ισαπνό τεχνικό: «Πού θα βάλουμε όλους τους τίτλους που θα κατακτήσουμε μαζί σου;».

Δέκα χρόνια μετά, σίγουρα ο Μπράιντον πήρε την απάντησή του και ξανα βρεθήκαν στην αίθουσα με τα τρόπαια του συλλόγου της.