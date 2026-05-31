Οι κόρες του Γκουαρδιόλα έκλεψαν την παράσταση στο συγκινητικό «αντίο» από την Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρέτησε τον Πεπ Γκουαρδιόλα με μια λαμπρή εκδήλωση στο τέλος της σεζόν 2025/26, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και αποθέωση για τον προπονητή που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν με την καθιερωμένη παρέλαση στους δρόμους του Μάντσεστερ, όπου χιλιάδες φίλαθλοι της Σίτι έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν την ομάδα και τον Καταλανό τεχνικό. Τα τρόπαια της φετινής σεζόν παρουσιάστηκαν στο κοινό, ωστόσο το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο κυρίως στον Γκουαρδιόλα, ο οποίος γνώρισε πρωτοφανή αποθέωση.

Τα βλέμματα στις κόρες του Γκουαρδιόλα

Ανάμεσα στους καλεσμένους που τράβηξαν τα φλας των φωτογράφων ήταν και οι δύο κόρες του Πεπ Γκουαρδιόλα, η Μαρία και η Βαλεντίνα, οι οποίες συνόδευσαν τον πατέρα τους σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις φωτογραφίες τους να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media και να γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από τους φιλάθλους.

Η μεγαλύτερη κόρη του, η Μαρία Γκουαρδιόλα, έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στον χώρο της μόδας και των social media. Γεννημένη το 2001, δραστηριοποιείται ως μοντέλο και influencer, ενώ έχει συνδεθεί με γνωστά fashion projects και εμφανίζεται συχνά σε μεγάλες εκδηλώσεις δίπλα στον πατέρα της.

Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή της, Βαλεντίνα, διατηρεί χαμηλότερο δημόσιο προφίλ. Παρότι έχει βρεθεί κατά καιρούς σε αγώνες της Μάντσεστερ Σίτι, αποφεύγει τη δημοσιότητα και δεν έχει έντονη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα.

Η διακριτική πλευρά της οικογένειας

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον γάμο του με την Κριστίνα Σέρα. Εκτός από τις δύο κόρες του, έχει και έναν γιο, τον Μάριους, ο οποίος ακολουθεί επιχειρηματική πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Maria Guardiola (eldest, 25 beside pep)

Màrius Guardiola (middle, 23 years old).

Valentina Guardiola (youngest, 17) the one on the left in the image) https://t.co/gUmMnqq59w pic.twitter.com/2nGsYTdb3i — SamAkinSeun (@SamAkinSeun) May 27, 2026

Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του πατέρα τους, τα μέλη της οικογένειας Γκουαρδιόλα επιλέγουν συνήθως να κρατούν χαμηλούς τόνους, διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική τους ζωή.

Η βραδιά στο Μάντσεστερ, ωστόσο, ήταν μια ξεχωριστή εξαίρεση, καθώς η οικογένεια βρέθηκε στο πλευρό του Πεπ για να μοιραστεί μαζί του το συγκινητικό «αντίο» σε μια ιστορική εποχή για τη Μάντσεστερ Σίτι.