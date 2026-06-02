Daily Mirror: «Ο Γκουαρδιόλα αρνήθηκε πρόταση πολλών εκατομμυρίων από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε πριν μερικές μέρες από την Μάντσεστερ Σίτι και τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πάνε και έρχονται.

Όπως αναφέρει η «Daily Mirror», ο Καταλανός προπονητής είπε όχι στον άλλοτε θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε πρότασή του για να αναλάβει την Ίντερ Μαιάμι. Στο εν λόγω δημοσίευμα τονίζεται πως ο Πεπ δεν σκοπεύει να επιστρέψει σύντομα στους πάγκους, τουλάχιστον σε αυτούς των συλλόγων, καθώς έχει εκφράσει πως θα ήθελε να εργαστεί σε κάποια εθνική ομάδα.

Μετά από αυτή την δήλωσή του, έχουν υπάρξει φημολογίες που τον συνδέουν με τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας, αλλά και αυτόν της εθνικής Αγγλίας.