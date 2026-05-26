Σπορ Ποδόσφαιρο Πεπ Γκουαρδιόλα Μάικλ Τζόρνταν Μάντσεστερ Σίτι

Το μήνυμα του Τζόρνταν στον Γκουαρδιόλα: «Απόλαυσε τη σύνταξή σου, συγχαρητήρια για τα όσα πέτυχες»

Ο ένας θρύλος ευχήθηκε στον άλλον. Ο Air Jordan έστειλε τις ευχές του στον Πεπ ο οποίος αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Σίτι.

screenshot
screenshot
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ο Πέπ Γκουαρδιόλα αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα επιτυχημένα χρόνια στον πάγκο της και στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του Ισπανού δέχθηκε δυο εκπλήξεις, καθώς του έστειλαν ευχές ο Βρετανός παίκτης του γκολφ, Τόμι Φλίτγουντ, αλλά και ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν.

Συγκεκριμένα ο σπουδαίος πρώην μπασκετμπολίστας των Σικάγο Μπούλς του έστειλε ένα βίντεο στο οποίο ξεκίνησε να λέει: «Ήθελα απλώς να σε συγχαρώ για την απίστευτη καριέρα σου» ενώ συνέχισε αναφέροντας «Απόλαυσε τη σύνταξή σου. Καλή τύχη με τους συνδέσμους και κράτα τους ίσιους. Συγχαρητήρια».

Ο Καταλανός έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις είδε το βίντεο στην μεγάλη οθόνη και είπε πως δεν είχε ιδέα πως τον γνώριζε καν ο σπουδαίος Τζόρνταν.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Πεπ Γκουαρδιόλα Μάικλ Τζόρνταν Μάντσεστερ Σίτι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader