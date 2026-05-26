Το μήνυμα του Τζόρνταν στον Γκουαρδιόλα: «Απόλαυσε τη σύνταξή σου, συγχαρητήρια για τα όσα πέτυχες»

Ο Πέπ Γκουαρδιόλα αποχαιρέτησε την Μάντσεστερ Σίτι μετά από δέκα επιτυχημένα χρόνια στον πάγκο της και στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του Ισπανού δέχθηκε δυο εκπλήξεις, καθώς του έστειλαν ευχές ο Βρετανός παίκτης του γκολφ, Τόμι Φλίτγουντ, αλλά και ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν.

Συγκεκριμένα ο σπουδαίος πρώην μπασκετμπολίστας των Σικάγο Μπούλς του έστειλε ένα βίντεο στο οποίο ξεκίνησε να λέει: «Ήθελα απλώς να σε συγχαρώ για την απίστευτη καριέρα σου» ενώ συνέχισε αναφέροντας «Απόλαυσε τη σύνταξή σου. Καλή τύχη με τους συνδέσμους και κράτα τους ίσιους. Συγχαρητήρια».

Ο Καταλανός έμεινε με το στόμα ανοιχτό μόλις είδε το βίντεο στην μεγάλη οθόνη και είπε πως δεν είχε ιδέα πως τον γνώριζε καν ο σπουδαίος Τζόρνταν.