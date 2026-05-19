Μάντσεστερ Σίτι: Ο γνώριμος διάδοχος του Πεπ Γκουαρδιόλα

Είναι γεγονός. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Ο προπονητής που τα κέρδισε όλα με τους «πολίτες» (20 τίτλοι σε δέκα χρόνια) θα αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι παρόλο που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Όπως φαίνεται η ομάδα του Μάντσεστερ έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του μάλιστα εδώ και καιρό. Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι cityzens έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ένζο Μαρέσκα, ο οποίος αποχώρησε από την Τσέλσι ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Ο Ιταλός προπονητής κατέκτησε με τους μπλε το Conference Leagueκαι το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων το 2025, όμως αυτά δεν ήταν αρκετά για να μείνει στους λονδρέζους και αποχώρησε μετά από 92 παιχνίδια.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά μέσα το παιχνίδι με την Άστον Βίλα της τελευταίας αγωνιστικής της σεζόν θα είναι το τελευταίο του, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα ανακοινώσει την αποχώρησή του Ισπανού προπονητή μερικές μέρες μετά.