Ποια είναι η «καλλονή» που έκλεψε την παράσταση στο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - ΠΑΟΚ

«Πράσινο» το ντέρμπι του Telekom Center Athens για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός AKTOR «έκαμψε» την αντίσταση του πεισματάρη ΠΑΟΚ (114-102) και έκανε το 1-0 στη σειρά, σε ένα φινάλε «θρίλερ» με τον Δικέφαλο να στέλνει στην παράταση το παιχνίδι!

Εξωαγωνιστικά, ένα πλάνο του σκηνοθέτη κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο λόγος για την Μαριάννα Καρατζαφέρη, η οποία με την εντυπωσιακή της εμφάνιση «μάγεψε» τον κόσμο. Η 27χρονη είναι τραγουδίστρια και εμφανιζόταν σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τον Πάνο Κιάμο.

Η σύνδεση της με τον αθλητισμό δεν είναι τυχαία, καθώς η ίδια άφησε τον χώρο του τραγουδιού για να ασχοληθεί με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Ολοκλήρωσε της σπουδές της στο Sports Managment, ενώ εργαζόταν ως στέλεχος στον τομέα του Marketing και Partnership Management της Athens Kallithea FC.