Κένι Νταγλκλίς: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο θρύλος της Λίβερπουλ

Δύσάρεστα νέα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αφού ο Κένι Νταλγκλίς μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι δίνει «μάχη» με τον καρκίνο.

Μάλιστα, ο θρύλος των «Reds» ενημέρωσε πως έχει ξεκινήσει ήδη θεραπευτική αγωγή και κάλεσε τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιοτικότητα του ίδιου και της οικογένειάς του όσο διαρκεί αυτή η δοκιμασία.

Ο 75χρονος ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό και παράλληλα τόνισε την ανθρώπινη και επαγγελματική στήριξη που λαμβάνει.

Η Λίβερπουλ στέκεται δίπλα στον Κένι Νταλγκλίς και εξέδωσαν ανακοίνωση συμπαράστασης, εκφράζοντας την αγάπη και την αμέριστη υποστήριξή τους τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση του Κένι Νταλγκλίς

«Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.

Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους. Είναι τιμή για τον εαυτό τους» ήταν το μήνυμα του Νταγκλίς.

Από την πλετρά της η Λίβερπουλ ανακοίνωσε: «Η υποστήριξη, οι καλύτερες ευχές και η αγάπη όλων στην Λίβερπουλ FC είναι, και θα είναι, με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του. Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον».