ΑΕΚ: Η γεμάτη τροπαιοθήκη του Ζουμπκόφ - 12 τίτλοι από τρείς διαφορετικές χώρες

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ όπως όλα δείχνουν θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ και όπως δείχνει το παλμαρέ του, φαίνεται να ξέρει πως να κατακτά τίτλους.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Τουρκία για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ εκεί οπού είχε το ψευδώνυμο «στρατηγός», καθώς σε 37 συμμετοχές σκόραρε τέσσερα γκολ και μοίρασε 12 ασίστ. Επίσης έχει κάνει και αρκετές «γεμάτες» σεζόν στη χώρα του με τη φανέλα της Σακχτάρ Ντόνετσκ.

Πέρα από τα πολύ καλά στοιχεία του, αλλά και των ηγετικών του ικανοτήτων, το εντυπωσιακό με την περίπτωσή του είναι το ότι διαθέτει και μέταλλο νικητή, καθώς μετρά κατακτήσεις τίτλων σε τρεις διαφορετικές χώρες, στην Ουκρανία με την Σαχτάρ, στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος και στην Τουρκία με την Τραμπζονσπόρ. Επομένως ο 29χρονος μεσοεπιθετικός έχει κατακτήσει συνολικά πέντε εθνικά πρωταθλήματα, όπως και ισάριθμα Κύπελλα, ενώ μετρά και δύο Σούπερ Καπ Ουκρανίας.

Oleksandr Zubkov va continuer son tour d’Europe !



Après avoir joué en Hongrie 🇭🇺 avec le Ferencváros, puis en Turquie 🇹🇷 avec Trabzonspor, il va maintenant découvrir le championnat grec 🇬🇷



Une superbe opportunité à 29 ans, puisque l’AEK Athènes vient d’être sacré champion. https://t.co/v25BhN17zN — La Mi-Temps Ukrainienne ⚽️🇺🇦 (@La_mi_temps_UKR) June 1, 2026

Αναλυτικά οι κατακτήσεις του Ζούμπκοφ

Εθνικά Πρωταθλήματα

Ουγγαρίας (Φερεντσβάρος): 3 (2019/20, 2020/21, 2021/22)

Ουκρανίας (Σακχτάρ Ντόνετσκ): 2 (2016/17, 2017/18)

Κύπελλα

Ουκρανίας (Σακχτάρ Ντόνετσκ): 3 (2015/16, 2016/17, 2017/18)

Ουγγαρίας (Φερεντσβάρος): 1 (2021/22)

Τουρκίας (Τραμπζονσπόρ): 1 (2025/26)

Σούπερ Καπ

Ουκρανίας (Σακχτάρ Ντόνετσκ): 2 (2015, 2017)