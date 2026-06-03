ΑΕΚ: Μια «ανάσα» από τη συμφωνία για ανανέωση συμβολαίου με τον Νίκολιτς

Η ΑΕΚ κινείται με στόχο να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια παραμονή του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της, καθώς οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για νέο συμβόλαιο βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Παρότι ο Σέρβος τεχνικός δεσμεύεται ήδη με συμφωνία έως το καλοκαίρι του 2027, η διοίκηση της Ένωσης επιθυμεί να επιβραβεύσει τη δουλειά του, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2029.

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις έχει παίξει ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον προπονητή και στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Οι πρώτες σκέψεις αφορούσαν επέκταση έως το 2028, ωστόσο η επιθυμία της διοίκησης να «δέσει» τον Νίκολιτς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οδήγησε τις επαφές σε συμφωνία τετραετούς επέκτασης, μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν μόνο διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal, με τις τελικές υπογραφές και τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.