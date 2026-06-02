Μάριος Οικονόμου: Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή

Μέσα σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, φίλοι, συγγενείς, πρώην συμπαίκτες, αθλητικοί παράγοντες αλλά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα, για να πουν το τελευταίο αντίο στον 34χρονο παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου.

Η απώλειά του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς ο άτυχος αθλητής υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 63χρονος άνδρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το όχημα επιχείρησε αναστροφή στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση.

Ο Μάριος Οικονόμου υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου έδωσε μια σκληρή αλλά άνιση μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να ανακάμψει, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στον αθλητικό κόσμο.

Το πένθος στην ποδοσφαιρική οικογένεια και οι αποχαιρετισμοί

Βαρύ είναι το κλίμα στην οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα, με τον σύλλογο να εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος, υπογραμμίζοντας πως η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις τάξεις της ομάδας.

Παράλληλα, κύμα συλλυπητηρίων μηνυμάτων καταγράφηκε από ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Η UEFA, η ΕΠΟ και ο ΠΣΑΠΠ εξέφρασαν τη θλίψη τους, ενώ σειρά ελληνικών και ευρωπαϊκών συλλόγων προχώρησαν σε ανακοινώσεις μνήμης. Ανάμεσά τους η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η Κοπεγχάγη, η Κάλιαρι, η Σαμπντόρια, ο Λεβαδειακός, η Νίκη Βόλου, ο Πανθρακικός, η Καλαμάτα και ο Παναιτωλικός.

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού, η διοίκηση του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων αποφάσισε οι σημαίες στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να κυματίζουν μεσίστιες για όλη την τρέχουσα εβδομάδα.