Τα συλλυπητήρια του «εξωτερικού» για τον Μάριο Οικονόμου

Την απώλεια του Μάριου Οικονόμου όπως φαίνεται δε μπορούν να τη πιστέψουν ούτε στο εξωτερικό, με κάποιες από τις ομάδες που αγωνίστηκε να στέλνουν και αυτές τα δικά τους μηνύματα.

Οι Σαμπντόρια, Μπολόνια, Μπάρι εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον αδόκητο χαμό του Οικονόμου, ενώ και η Κοπεγχάγη εξέδωσε ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ο εκλιπών κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλων.

Η Κοπεγχάγη έγραψε:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση ​​του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.



Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Ας τιμηθεί η μνήμη του Μάριου Οικονόμου».

Η Μπολόνια τη φανέλα της οποίας ο Οικονόμου φόρεσε για μία τριετία (2014-17) σημείωσε: «Αντίο Μάριε, μας άφησες πολύ νωρίς. Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας».

Το αντίο της Σαμπντόρια:

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Μπάρι:



«Όλη η Μπάρι συμμερίζεται το πένθος της οικογένειας Οικονόμου για τον τραγικό θάνατο του Μάριου, σε ηλικία μόλις 33 ετών, μετά από τροχαίο ατύχημα. Ο Έλληνας αμυντικός φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα τη σεζόν 2017-18. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».