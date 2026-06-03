Ασπρόπυργος: Νεκρός 75χρονος μετά από παράσυρση από φορτηγό στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον Ασπρόπυργο, όταν 75χρονος άνδρας παρασύρθηκε από φορτηγό και υπέκυψε στα τραύματά του.
Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα στον Ασπρόπυργο, με θύμα έναν 75χρονο άνδρα.
Το περιστατικό συνέβη στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη συμβολή της με την οδό Θρασυβούλου, όταν φορτηγό που οδηγούσε 54χρονος υπήκοος Βουλγαρίας παρέσυρε τον ηλικιωμένο.
Ο 75χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, αναφέρει το ertnews.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του φορτηγού, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.