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Ρόδος: Νεκρός 77χρονος οδηγός από πτώση αυτοκινήτου σε πλαγιά

Ο άνδρας ανασύρθηκε με συνδρομή της Πυροσβεστικής.

intime (αρχείου)
intime (αρχείου)
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη Ρόδο το απόγευμα της Τετάρτης (3/6), με έναν 77χρονο άνδρα να ανασύρεται νεκρός από το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, το όχημα κινούταν στην περιοχή της Κρητηνίας όταν, για άγνωστους λόγους, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε πλαγιά. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής με τον κατάλληλο εξοπλισμό απεγκλώβισε τον 77χρονο οδηγό από το αυτοκίνητο.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε πρώτα στο Κέντρο Υγείας Έμπωνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.

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