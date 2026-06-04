Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο – Τραυματίστηκε πεζή

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός μηχανής και να τραυματιστεί μία πεζή.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 22:20, στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δίκυκλο παρέσυρε μία πεζή που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η γυναίκα έλαβε τις πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.



Ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των διασωστών υπέκυψε στα τραύματά του μετά το σοβαρό τροχαίο.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.