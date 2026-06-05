Βριλήσσια: Ανατίναξαν ΑΤΜ έξω από σούπερ μάρκετ και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/6) ΑΤΜ που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ στα Βριλήσσια, όταν οι δράστες προκάλεσαν ισχυρή έκρηξη, κατέστρεψαν ολοσχερώς το μηχάνημα και στη συνέχεια άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα πριν εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:50 τα ξημερώματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ και αναστάτωση στην περιοχή.

Οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την καταστροφή του μηχανήματος, αφαίρεσαν τις κασετίνες που περιείχαν μετρητά και διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από τις Αρχές, ενώ ειδικά κλιμάκια της ΕΛΑΣ πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε και ενεργοποιήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με τον εμπρησμό στο Μαρούσι

Προβληματισμό προκαλεί στις διωκτικές αρχές το γεγονός ότι η ανατίναξη του ΑΤΜ συνέπεσε χρονικά με τον εμπρησμό τριών οχημάτων της Περιφέρειας Αττικής στο Μαρούσι. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το σενάριο ο εμπρησμός να λειτούργησε ως αντιπερισπασμός, προκειμένου να διευκολυνθεί η δράση των δραστών στα Βριλήσσια.