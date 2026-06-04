Καλλιθέα: Ένοικος επιτέθηκε με ρόπαλο σε διαρρήκτες - Στο νοσοκομείο ο ένας, χειροπέδες σε όλους

Μπελάδες με τη Δικαιοσύνη θα έχει ένας 55χρονος ένοικος πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με δύο διαρρήκτες που είχαν μπει σε διαμέρισμα.

Αυτό θα συμβεί καθώς ο 55χρονος όρμησε εναντίον τους και τους χτύπησε χρησιμοποιώντας κατά πληροφορίες και ένα ρόπαλο, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για ράμματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ο 55χρονος να συλληφθεί για βαριές σωματικές βλάβες και το νόμο περί όπλων, ενώ με χειροπέδες κατέληξαν και οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι διαρρήκτες (σ.σ. 21 και 22 ετών).

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Καλλιθέας.