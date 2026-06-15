Νίκαια: Διαρρήκτης εισβάλλει σε κατάστημα χρησιμοποιώντας καπάκι από φρεάτιο

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ καρέ τη διάρρηξη καταστήματος περιποίησης νυχιών στη Νίκαια, με τον δράστη να χρησιμοποιεί καπάκι από φρεάτιο για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε από τον ANT1 και δείχνει τον διαρρήκτη να κάθεται αρχικά στο πεζοδρόμιο έξω από το κατάστημα, παρακολουθώντας την περιοχή.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, αφού βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κάποιος περαστικός, σηκώνει ένα καπάκι από φρεάτιο και το χρησιμοποιεί για να ανοίξει την πόρτα του καταστήματος. Αμέσως μετά εισέρχεται στον χώρο και κατευθύνεται προς το ταμείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης αφαίρεσε περίπου 50 ευρώ από το ταμείο της επιχείρησης, ενώ πήρε και το πορτοφόλι εργαζόμενης, το οποίο είχε ξεχαστεί στο κατάστημα από την προηγούμενη ημέρα.

«Είναι η τρίτη φορά»

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με παρόμοιο περιστατικό, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για την τρίτη διάρρηξη που σημειώνεται στο κατάστημά της.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει όλες τις κινήσεις του δράστη και αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.