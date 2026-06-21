Νίκαια: «Μου έφεραν το μαχαίρι πολύ κοντά και αναγκάστηκα να τους δώσω την τσάντα»

Θύμα ληστείας έπεσε ένας 40χρονος στη Νίκαια, με δράστες δύο ανήλικους οι οποίοι μάλιστα του επιτέθηκαν με μαχαίρι, επί της στην Πέτρου Ράλλη, και αφού του άρπαξαν το σακίδιο, στο οποίο είχε μεγάλο χρηματικό ποσό, έγιναν καπνός.



Ο 40χρονος που έζησε τον απόλυτο τρόμο στη Νίκαια, μίλησε στο Mega και περιέγραψε την στιγμή που έπεσε θύμα ληστείας, όσο περίμενε στη στάση του λεωφορείου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι ανήλικοι προσέγγισαν τον πεζό και του άρπαξαν χρήματα προσωπικά αντικείμενα.



«Εγώ ήμουν στην παιδική στέγη, τη στάση και περίμενα το πρώτο τρόλεϊ για να πάω στη δουλειά μου και ήρθαν τα δύο άτομα αυτά, με μαχαίρια και μου ζητήσανε την τσάντα. Προσπάθησα εγώ για κάποια δευτερόλεπτα μήπως το αποφύγω, μετά μου έφερε πιο κοντά το μαχαίρι, το ένα άτομο και την έδωσα και έφυγαν».



Ο 40χρονος απευθείας πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό. Ανέφερε στους αστυνομικούς ότι οι νεαροί δράστες του άρπαξαν ένα σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα, ενώ έδωσε και λεπτομερή περιγραφή των δραστών.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν γρήγορα να φτάσουν στα ίχνη του ενός δράστη και να του περάσουν χειροπέδες.

Πρόκειται για έναν 17χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ σε κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και ένας θραύστης μετάλλων.

Τα περιστατικά κλοπών στην Νίκαια το τελευταίο διάστημα είναι αλλεπάλληλα.



Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και τον δεύτερο δράστη της επίθεσης και όπως τονίζουν είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί και να συλληφθεί.