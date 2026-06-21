Συναγερμός στη Νίκαια: Εξαφανίστηκε 14χρονη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές με την εξαφάνιση της 14χρονης Ζωής Π. Μ. στη Νίκαια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, στις 20/06/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας , η Ζωή Π.Μ., 14 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/06/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ζωή Π.Μ. έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 50 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν σορτσάκι, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.