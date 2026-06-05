Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 14χρονη το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης καθώς ένα 14χρονο κορίτσι εξαφανίστηκε. Στο πλαίσιο εντοπισμού της, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσίευσε τα στοιχεία της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη Κ.. έχει ύψος 1,75 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν σορτς, άσπρη μπλούζα και γκρι σάκο.

Για την εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Ο.ΔΙ.Κ Θεσσαλονίκης, η ΕΟΔ Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης προκειμένου να βοηθήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού:

