Πάτρα: Ώρες αγωνίας για 16χρονη μαθήτρια - Δεν επέστρεψε σπίτι μετά το σχολείο

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Πάτρα μετά την εξαφάνιση 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης (4/6), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνισή της, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στην οικία της ούτε είχε επικοινωνήσει με την οικογένειά της μετά το τέλος των σχολικών της υποχρεώσεων.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, η 16χρονη αναχώρησε νωρίς το πρωί από το σπίτι της με προορισμό το λύκειο όπου φοιτά, προκειμένου να λάβει μέρος στις προγραμματισμένες ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η μαθήτρια δεν επέστρεψε στο σπίτι και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία των οικείων της.

Οι συγγενείς της επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί της, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καθώς περνούσαν οι ώρες και δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για το πού βρίσκεται, αποφάσισαν να απευθυνθούν στις Αρχές.

Από την πρώτη στιγμή, στελέχη της Ασφάλειας Πατρών ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις κινήσεις της πριν από την εξαφάνισή της.