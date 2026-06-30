«Το σπίτι πουλήθηκε από τη μαφία»: Τι λέει η αδερφή της 50χρονης Κινέζας που χάθηκε στην Αρτέμιδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας, η οποία βγήκε από το σπίτι της στην Αρτέμιδα στις 20 Μαΐου χωρίς να επιστρέψει ποτέ.

Νέα στοιχεία για τις δικαστικές διενέξεις που φέρεται να είχε η Γιου Τινγκ στο πλαίσιο των συναλλαγών της για ακίνητα, αποκαλύπτει η αδερφή της η οποία βρίσκεται στην Κίνα και εκδηλώνει την αγωνία της για την τύχη της 50χρονης.

«Παλιότερα νομίζω ο άντρας της είχε αγοράσει ένα σπίτι. Μετά, για ένα άλλο σπίτι, μπήκαν σε δικαστική διαμάχη. Σε αυτό το σπίτι είχε επενδύσει η αδερφή μου. Αφού επένδυσε, το σπίτι πουλήθηκε. Και μετά το πούλησαν σε κάποιον άλλο. Και αυτή το πούλησε πάλι σε κάποιον άλλον και τα χρήματά τους δεν τα πήραν ποτέ πίσω. Δεν της τα έδωσαν. Τελικά νομίζω ότι η αδερφή μου έκανε μήνυση», ανέφερε η αδερφή της Γιου Τινγκ, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, αν το σκεφτώ καλά... Πρέπει να είναι πάνω από τέσσερα χρόνια, μάλλον. Φαίνεται ότι αυτό το σπίτι που αγόρασε είχε πουληθεί προηγουμένως. Μάλλον από τη μαφία. Τι ακριβώς συνέβη; Ούτε εγώ το κατάλαβα πολύ καλά», τόνισε.

Η ίδια είπε ακόμα ότι η 50χρονη είχε βγάλει άδεια διαμονής, ισχύος ενός χρόνου, για την Αλβανία προκειμένου να διεκπεραιώσει υποθέσεις για ακίνητα, καθώς εργαζόταν και ως μεσίτρια.

Το χρονικό της μυστηριώδους εξαφάνισης

Το πρωί της 20ής Μαΐου, η Γιου Τινγκ καταγράφεται σε κάμερα να βγαίνει από το σπίτι της στη Λούτσα, φορώντας λευκά ρούχα και κρατώντας ένα μικρό τσαντάκι. Προορισμός της φέρεται να ήταν ο Δήμος Σπάτων, όπου παρέλαβε έγγραφα τα οποία απέστειλε μέσω του κινητού της τηλεφώνου στον σύζυγό της στις 11.10 το πρωί. Σημειώνεται ότι εκείνο το διάστημα, ο Έλληνας σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα.

Λίγο αργότερα, η Γιου Τινγκ έστειλε δύο φωτογραφίες στην πεθερά της, οι οποίες αποτελούν μέχρι σήμερα τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της. Στη μία απεικονίζεται να περιμένει σε στάση λεωφορείου απέναντι από το Δημαρχείο Σπάτων και στη δεύτερη να βρίσκεται ήδη μέσα σε λεωφορείο της γραμμής. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με συγγενείς ή φίλους.

Σε συνέντευξή του στο «Live News», ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 305, θυμήθηκε την παρουσία της 50χρονης στο όχημα, την ημέρα εξαφάνισής της. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η γυναίκα κατέβηκε στο Νομισματοκοπείο. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για τις κινήσεις της.

Πάντως, σύμφωνα με τους οικείους της, τελικός προορισμός της 50χρονης ήταν το κέντρο της Αθήνας, καθώς -εκτός από μεταφράστρια- η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν τα ενοίκια από διαμερίσματα Κινέζων ιδιοκτητών σε διάφορες γειτονιές της πόλης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κουνιάδος της επισκέφτηκε το σπίτι της Γιου Τινγκ αρκετές ημέρες μετά, στις 10 Ιουνίου, καθώς -με τον σύζυγό της να λείπει στο εξωτερικό- πέρασε κάποιο διάστημα μέχρι οι συγγενείς τους να αντιληφθούν ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η 50χρονη Κινέζα μεταφράστρια είναι παντρεμένη με τον Έλληνα σύζυγό της από το 2002. Γνωρίστηκαν στην Κίνα και τα τελευταία 25 χρόνια ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στα τέλη του 2025 απέκτησαν το σπίτι στην Αρτέμιδα, από το οποίο βγήκε η Γιου Τινγκ πριν χαθούν εντελώς τα ίχνη της.