Αρτέμιδα: «Πίστευα ότι είχε πάει κάπου» - Τι λέει ο σύζυγος της 50χρονης Κινέζας που αγνοείται

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας. Ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης, μίλησε στην εκπομπή Live News, εξηγώντας γιατί η εξαφάνιση δηλώθηκε περίπου 20 ημέρες αργότερα, ενώ ξεκαθάρισε ότι αποκλείει το ενδεχόμενο η γυναίκα του να έφυγε με τη θέλησή της.

Γιατί καθυστέρησε η δήλωση της εξαφάνισης

Ο κ. Καραβασίλης ανέφερε ότι την περίοδο της εξαφάνισης βρισκόταν σε πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Κίνα, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη διαφορά ώρας και τις συχνές μετακινήσεις της συζύγου του, δυσκόλευε την επικοινωνία τους.

Όπως είπε, άρχισε να ανησυχεί στις 25 Μαΐου, όταν διαπίστωσε ότι η σύζυγός του δεν απαντούσε στα μηνύματα και το κινητό της ήταν εκτός δικτύου.

«Τότε έστειλα τον αδερφό μου να ελέγξει το σπίτι. Είδε ότι η πόρτα ήταν κλειδωμένη, δεν υπήρχε κάποιο ίχνος παραβίασης και θεωρήσαμε ότι ίσως είχε φύγει κάπου χωρίς να μας ενημερώσει. Έτσι πέρασαν οι ημέρες πιστεύοντας πως είχε πάει κάπου και δεν είχε ειδοποιήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι όταν ο αδερφός του πήγε να δηλώσει την εξαφάνιση, στο αστυνομικό τμήμα υπήρξαν επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβασίλη, οι αστυνομικοί υπέθεσαν αρχικά ότι ίσως είχε φύγει για διακοπές ή είχε αποχωρήσει παίρνοντας χρήματα από το σπίτι, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή της εξαφάνισης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, καθώς ο ίδιος δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση όσο βρισκόταν στην Κίνα λόγω προβλημάτων στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

«Δεν λείπει κανένα προσωπικό αντικείμενο»

Ο σύζυγος της 50χρονης υποστήριξε ότι από το σπίτι δεν λείπουν προσωπικά αντικείμενα της Γιου Τινγκ, καθώς όλα βρίσκονται στις θέσεις τους.

Όπως είπε, απουσιάζουν μόνο ορισμένα έγγραφα που σχετίζονται με το πρατήριο καυσίμων, καθώς και το διαβατήριο, η άδεια διαμονής, το δίπλωμα οδήγησης και αντίγραφο του διαβατηρίου, τα οποία συνήθιζε να έχει μαζί της όταν διεκπεραίωνε υποθέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Μάλιστα δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θεωρεί πιθανό η σύζυγός του να εγκατέλειψε οικειοθελώς το σπίτι.

Όπως ανέφερε, τα ενδεχόμενα που θεωρεί πιθανότερα είναι μια απαγωγή χωρίς οικονομικό κίνητρο ή ακόμη και μια ανθρωποκτονία, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιορίσει το πιθανό κίνητρο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το τελευταίο στίγμα από τη συσκευή της έδειχνε πως βρισκόταν σε κίνηση μέχρι τις 15:23 της ημέρας που εξαφανίστηκε, χωρίς όμως να είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία της.