Συνελήφθη 17χρονος για ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού στην Νίκαια

Στη σύλληψη ενός 17χρονου, για ληστεία σε βάρος 40χρονου άνδρα στην περιοχή της Νίκαιας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανήλικος, μαζί με ακόμη ένα άτομο, προσέγγισαν 40χρονο πεζό και, υπό την απειλή μαχαιριών, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα.



Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 17χρονο ως έναν από τους δράστες και τον συνέλαβαν το βράδυ της 17ης Ιουνίου.



Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του αλλά και στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, ένα πτυσσόμενο γκλοπ και το χρηματικό ποσό των 165 ευρώ.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.