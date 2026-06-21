Ληστεία στην Κηφισιά: Πως ο 51χρονος ανιψιός άρπαξε 100.000 ευρώ από τον θείο του

Μόλις 40 ημέρες κράτησε η... χαρά ενός 51χρονου, ο οποίος είχε βάλει στο μάτια την περιουσία ενός θείου του από την Κηφισιά, τον οποίο -μαζί με ακόμη ένα άτομο- λήστεψε καταφέρνοντας να αρπάξει μετρητά και κοσμήματα αξίας των 100.000 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Β/Α Αττικής, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στον 51χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κλοπή και ληστεία κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της 6ης Μαΐου, όταν ο 51χρονος μαζί με ακόμη ένα άτομο, μετέβησαν με όχημα στην οικία του θείου του στην περιοχή της Κηφισιάς. Εκεί με την απειλή όπλου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και πλήθος κοσμημάτων, συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Β/Α Αττικής ξεκίνησε άμεσα έρευνα και αξιοποίησε κάθε διαθέσιμο στοιχείο (βίντεο, μαρτυρίες κ.ά.) και τελικά ταυτοποιήθηκε ο 51χρονος. Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 51χρονος φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως γνώριζε τόσο τις καθημερινές συνήθειες του θείου, όσο και την ύπαρξη πολύτιμων αντικειμένων εντός της οικίας ενώ κατά την ημέρα της ληστείας απέφυγε να χρησιμοποιήσει συσκευές τηλεφωνίας, με σκοπό να αποκρύψει τα ψηφιακά του ίχνη.

Φιμέ τζάμια και πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη

Επίσης, το «επιχειρησιακό όχημα» που χρησιμοποίησαν με τον συνεργό του για τη διάπραξη της ληστείας είχε μισθωθεί από έτερο συγγενικό πρόσωπο του 51χρονου κατηγορουμένου, μετά από μεσολάβησή του, ενώ έφερε πινακίδες τις οποίες είχε αφαιρέσει από έτερο όχημα. Μάλιστα, οι δράστες, με σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, είχαν τοποθετήσει τέσσερις ημέρες πριν την τέλεση της ένοπλης ληστείας φιμέ αντηλιακές μεμβράνες στο «επιχειρησιακό» όχημα.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, τόσο στην οικία του 51χρονου κατηγορουμένου όσο και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με σφαίρα στη θαλάμη, γεμιστήρα, 35 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, μεταλλικό γκλοπ, αναδιπλούμενο μαχαίρι, πλήθος κινητών τηλεφώνων, πιστόλι-ρέπλικα καθώς και καταγραφικά συστήματα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.