Καλλιθέα: Νέα στοιχεία για την επίθεση με ρόπαλο - Δύο ύποπτα πρόσωπα στο μικροσκόπιο

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της επίθεσης στην Καλλιθέα, όπου 55χρονος ομογενής οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε με ρόπαλο σε δύο Αιγύπτιους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής που εξετάζουν οι Αρχές δείχνει την παρουσία δύο ακόμη ατόμων κοντά στο σημείο του επεισοδίου.

Τα δύο άτομα που εξετάζουν οι Αρχές

Όπως προκύπτει από το υλικό, δύο άνδρες ντυμένοι στα μαύρα φέρονται να βρίσκονταν κοντά στον οδοντίατρο πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να διευκρινίσουν αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν ενεργό ρόλο στην επίθεση ή αν η παρουσία τους ήταν τυχαία, συνεχίζοντας τη συλλογή και ανάλυση οπτικού υλικού από την περιοχή.

Τι υποστηρίζει η σύζυγος του οδοντιάτρου

Στο μεταξύ, η σύζυγος του 55χρονου ανέφερε ότι τα εμπλεκόμενα άτομα «παρέμεναν για ώρα στο σημείο και φωτογράφιζαν», γεγονός που –όπως είπε– προκάλεσε ανησυχία.

Σε βάρος του οδοντιάτρου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ζήτησε και έλαβε αναβολή για τις 18 Ιουνίου και αφέθηκε ελεύθερος.