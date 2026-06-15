Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 39χρονος υπάλληλος μετά από ξυλοδαρμό από συνάδελφό του

Στο «Αττικό» νοσοκομείο μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) ένας 39χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία δεμάτων μετά τον ξυλοδαρμό από συνάδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη αιτία, ένας 50χρονος οδηγός φορτηγού τσακώθηκε με τον 39χρονο συνάδελφό του και τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αττικόν» για συρραφή του τραύματος στο κεφάλι καθώς έχανε αίμα, ενώ ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης.