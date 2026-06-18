Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν ένας 19χρονος βρέθηκε τραυματισμένος μετά από πτώση από τα Ενετικά Τείχη, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο νεαρός εντοπίστηκε από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες με κινητή μονάδα και αστυνομικές δυνάμεις για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος είχε τις αισθήσεις του και μπορούσε να επικοινωνήσει με τους διασώστες, στους οποίους ανέφερε ότι έπεσε από τα τείχη. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Όπως δήλωσε στο neakriti.gr ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, ο νεαρός έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Παρά τη βαρύτητα των τραυμάτων του, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, όπου βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και τη γιατρό της κινητής μονάδας, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες της πτώσης, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο 19χρονος παρέμεινε τραυματισμένος πριν εντοπιστεί από πολίτες.