Οικογένεια J.Hanlon: «Έχουμε φθάσει σε ιστορικό ορόσημο μετά από 17 χρόνια»

«Αυτή η στιγμή σημαίνει πάρα πολλά για την οικογένειά μας. Έχουμε φθάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Μετά από χρόνια αναμονής, αβεβαιότητας και αποφασιστικότητας, έχουμε πλέον την ευκαιρία να αναζητήσουμε απαντήσεις και να διεκδικήσουμε απονομή της δικαιοσύνης». Με αυτά τα λόγια ο Michael James Porter, ένας από τους γιους της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon, θέλησε να επικοινωνήσει μέσω του Cretalive.gr πόση σημαντική είναι η διεξαγωγή της δίκης για τη δολοφονία της μητέρας τους-όπως έχει χαρακτηριστεί η πράξη-στις 26 Ιουνίου, στο ΜΟΔ Λασιθίου, στη Νεάπολη.

Διαβάστε τις εξελίξεις στην τραγική υπόθεση της Jean Hanlon.