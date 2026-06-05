Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε βενζινάδικο - Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 5 Μαΐου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφήνα, όταν σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:45 σε πρατήριο καυσίμων στη συμβολή της Λεωφόρου Φλέμινγκ με τη Δημοκρατίας. Ένας 52χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι γνωστός στην περιοχή και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, προσέγγισε το πρατήριο και προκάλεσε επεισόδιο.

Όταν εργαζόμενος του πρατηρίου, υπήκοος Αιγύπτου, μαζί με πελάτη αλβανικής καταγωγής επιχείρησαν να τον απομακρύνουν, ο 52χρονος φέρεται να τους επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Από την επίθεση τραυματίστηκε ο πελάτης στο χέρι, ενώ ο υπάλληλος υπέστη επιφανειακά τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματισμένος πελάτης επιβιβάστηκε στο όχημά του και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο 51χρονος να τραυματιστεί στο πόδι.

Οι δύο τραυματίες από το πρατήριο μετέβησαν με ίδια μέσα στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ο 51χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να συλληφθούν και οι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη.