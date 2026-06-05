Ανατροπή στην Καλλιθέα: Οι δύο Αιγύπτιοι δεν ήταν διαρρήκτες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ

Βαρύτατη ποινική δίωξη -για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, νόμο περί όπλων ίσως και για απόπειρα ανθρωποκτονίας ανάλογα με την ιατροδικαστική εξέταση- θα ασκηθεί σε βάρος του 55χρονου που συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στην Καλλιθέα μετά από επίθεση σε δύο νεαρούς Αιγυπτίους που παρουσίασε στην ΕΛ.ΑΣ. ως επίδοξους διαρρήκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και του ΤΔΕΕ Καλλιθέας ότι ο 21χρονος και ο 22χρονος -Αιγύπτιοι και οι δύο- είχαν μπει στην πολυκατοικία που διαμένει, ετοιμάζονταν να κάνουν διάρρηξη και τους κυνήγησε.

Ωστόσο, από τη λήψη καταθέσεων και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού προέκυψαν τελείως διαφορετικά στοιχεία. Ο ομογενής από το Καζακστάν, που εργάζεται ως οδοντίατρος σε κοντινή απόσταση, ειδοποιήθηκε από την σύζυγο του ότι δύο νεαροί τραβάνε φωτογραφίες έξω από την πολυκατοικία που διαμένουν.

Τότε, ο 55χρονος, με ένα μεταλλικό ρόπαλο ανά χείρας έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τον 21χρονο και τον 22χρονο σε παρακείμενη στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε. Ειδικά τον 21χρονο τον χτύπησε με το ρόπαλο στο κεφάλι και του προκάλεσε ακόμη και αιμορραγία στο κεφάλι, που σταμάτησε μετά από ράμματα που του έκαναν στον «Ερυθρό Σταυρό».

Πλέον, με τα νέα δεδομένα, οι δυο Αιγύπτιοι που συνελήφθησαν για απόπειρα διάρρηξης αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά ο ομογενής οδοντίατρος θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του ασκήσει ποινική δίωξη.

Η στιγμή της συμπλοκής στη μέση του δρόμου - Προσοχή ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ: