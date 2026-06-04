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Άλιμος: 15χρονος έριξε κάτω ηλικιωμένη για να της πάρει την αλυσίδα και την τσάντα

Ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Freepik
Freepik
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Ένα ακόμη περιστατικό βίας και παραβατικότητας ανηλίκων καταγράφθηκε στον Άλιμο, καθώς 15χρονος λήστεψε και τραυμάτισε μια ηλικιωμένη γυναίκα στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, κατηγορούμενος για ληστεία.

Ο 15χρονος το βράδυ της Κυριακής (31/5) προσέγγισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, που κινούνταν πεζή και την άρπαξε από τον λαιμό. Αφού της απέσπασε την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της, την πέταξε κάτω για να της αρπάξει και την τσάντα και τράπηκε σε φυγή.

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και το πρωί της Δευτέρας προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Ελλάδα Άλιμος Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Σύλληψη Αστυνομία Ληστεία Ηλικιωμένοι

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