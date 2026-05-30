Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους δύο αγόρια και δύο κορίτσια για βίαιη ληστεία 20χρονης

Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου, μετά από ιδιαίτερα βίαιη ληστεία σε βάρος 20χρονης στο κέντρο της Αθήνας.



Λίγο πριν από τις 06:00, δύο αγόρια και δύο κορίτσια φέρονται να επιτέθηκαν σε 20χρονη στην οδό Ανδριανού. Οι ανήλικοι την χτύπησαν στο πρόσωπο και στην κοιλιά και της αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο, πριν τραπούν σε φυγή.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τους τέσσερις ανήλικους στην περιοχή της Ιεράς Οδού και τους πέρασαν χειροπέδες.



Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι τα δύο αγόρια, γεννημένα το 2012 και το 2010, είχαν συλληφθεί και στις 21 Μαΐου για ληστεία σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτι.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.