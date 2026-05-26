Κιλκίς: Διακινούσαν deepfake εικόνα 15χρονης συνομήλικής τους που την απεικόνιζε γυμνή

Εικόνα τύπου deepfake με θύμα μια 15χρονη μαθήτρια διακινήθηκε στο Κιλκίς, με φερόμενους δράστες συνομήλικους της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη κατέθεσε στις Αρχές ότι συνομήλικός της χρησιμοποίησε φωτογραφία της, και, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, δημιούργησε ψεύτικη επεξεργασμένη εικόνα που την απεικόνιζε γυμνή. Κατά την ίδια καταγγελία, η εικόνα αυτή φέρεται να διακινήθηκε στη συνέχεια σε τρία ανήλικα πρόσωπα.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ