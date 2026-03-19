Νέο περιστατικό deepfake στο Ηράκλειο: 14χρονοι διακινούσαν γυμνές φωτογραφίες 10 κοριτσιών

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν 10 κορίτσια από το Ηράκλειο Κρήτης που είδαν παραποιημένες φωτογραφίες τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης να έχουν διακινηθεί στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η αστυνομία, πίσω από την κατασκευή των άσεμων εικόνων κρύβονταν δυο 14χρονοι, μαθητές γυμνασίου, οι οποίοι μοίρασαν το παράνομο υλικό μέσω κινητών τηλεφώνων σε συμμαθητές τους σε δημοτικό και γυμάσιο.

Λόγω της έκτασης που έλαβε το περιστατικό, τα κορίτσια που είναι ηλικίας μεταξύ 16, 14 και 13 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, υπέστησαν σοκ και συνοδεία των γονέων τους μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου αλλά και στο Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος και κατήγγειλαν το γεγονός.

Από την έρευνα των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκαν οι δράστες, δύο αγόρια 14 ετών για τους οποίους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τους τηλέφωνα. Δικογραφία σχηματίστηκε και για τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.