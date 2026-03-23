Κύκλωμα «δουλεμπόρων» στην Κρήτη: Προφυλακιστέοι ο 51χρονος «αρχηγός» και η σύζυγός του

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (23/03) ο 51χρονος που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος «δουλέμπορων» που εξαρθρώθηκε την περασμένη Τρίτη (17/03) στην Κρήτη και η 44χρονη σύζυγός του. Το ζευγάρι οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον των ανακριτικών αρχών συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο 51χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος αρνήθηκε την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης και τις κατηγορίες περί εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, χωρίς όμως να πείθει ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκιση του ζευγαριού.

22 συλλήψεις

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μετά από ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό της Ασφάλειας Ηρακλείου εντός και εκτός Κρήτης και σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, απάτη αλλά και διάφορες διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος.

Χθες, Κυριακή 22/03, δύο Πακιστανοί, κατηγορούμενοι ως μεσάζοντες, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς φέρονται να διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος.

Αντίθετα, οι έξι κατηγορούμενοι που εμφανίζονται ως «εικονικοί εργοδότες» αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε αυτούς επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 6.000 ευρώ.

Ένας προσωρινά κρατούμενος

Το Σάββατο, μετά από μία «μαραθώνια» διαδικασία απολογιών για 8 κατηγορουμένους, μόνο ένας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Πρόκειται για τον υπάλληλο του ιδιωτικού ΚΕΠ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης. Δύο εργαζόμενοι του ΚΕΠ και πέντε άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν ρόλο εικονικού εργοδότη αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την Παρασκευή, μετά από πολύωρη διαδικασία που διήρκεσε έως αργά το βράδυ, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων που φέρονται να είχαν ρόλο μεσαζόντων στην υπόθεση. Οι πέντε άνδρες πακιστανικής καταγωγής, μετά τις απολογίες τους, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Στην οργάνωση συμμετείχαν στενοί συνεργάτες και υπάλληλοι μιας επιχείρησης, μεσάζοντες που εντόπιζαν αλλοδαπούς στο εξωτερικό καθώς και εικονικοί εργοδότες σε περιοχές της Κρήτης.

Η δομή ήταν αυστηρά ιεραρχική και «πυραμοειδής», με διακριτούς ρόλους για κάθε μέλος, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποφυγή άμεσης σύνδεσης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές χρησιμοποιούσε ως βασικό εργαλείο τη διαδικασία νόμιμης μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, κυρίως από το Πακιστάν. Στην πράξη όμως:

Υπέβαλλαν εικονικές συμβάσεις εργασίας για να εξασφαλίσουν βίζες εισόδου.

Μετά την άφιξη των αλλοδαπών στην Ελλάδα, οι υποσχέσεις για νόμιμη εργασία δεν τηρούνταν.

Τα θύματα εξωθούνταν σε αδήλωτη εργασία, χωρίς ασφάλιση.

Τεχνητά χρέη

Συχνά τούς παρακρατούνταν τα διαβατήρια, περιορίζοντας την ελευθερία κινήσεών τους.

Δημιουργούνταν τεχνητά «χρέη», τα οποία οι μετανάστες καλούνταν να αποπληρώσουν μέσω εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να:

- υπέβαλλε ψευδή δικαιολογητικά για άδειες διαμονής,

- εξέδιδε εικονικές «μπλε βεβαιώσεις»,

- χρησιμοποιούσε ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις για να νομιμοποιήσει παραμονές αλλοδαπών.

Τα θύματα

Στην υπόθεση έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις θυμάτων, κυρίως υπηκόων Πακιστάν, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση.

Σε τουλάχιστον 19 περιπτώσεις διαπιστώθηκε παρακράτηση διαβατηρίων, ενώ συνολικά οι υποθέσεις ξεπερνούν τις 48 για εμπορία ανθρώπων.

Επιπλέον, ερευνώνται:

- 24 υποθέσεις παράνομης νομιμοποίησης μέσω ψευδών πιστοποιητικών,

- πάνω από 200 περιπτώσεις παράτυπων αιτήσεων αδειών διαμονής.

Παράνομα έσοδα 5 εκατ.

Η οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα επικερδής:

- έως 20.000 ευρώ ανά άτομο για «μεταφορά» και εκμετάλλευση,

- περίπου 10.000 ευρώ για παράνομες διαδικασίες νομιμοποίησης,

περίπου 2.000 ευρώ για απλές αιτήσεις παραμονής.