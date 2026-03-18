Κρήτη: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 23 συλληφθέντες για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων

Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι απολογίες των 23 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων, μέσω εργασιακής και οικονομικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, οι 22 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα περάσουν τμηματικά το κατώφλι της ανακρίτριας, με τη διαδικασία να εξελίσσεται κανονικά ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, αναμένεται η μεταγωγή και του 23ου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη στη Θήβα. Οι βασικοί κατηγορούμενοι, ο φερόμενος ως «αρχηγός» και η σύζυγός του, που συνδέονται με ιδιωτικό ΚΕΠ, θα απολογηθούν τελευταίοι, τη Δευτέρα.

Ήδη, πάντως, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους, Διονύσης Βέρρας, Δημήτρης Μηλαθιανάκης και Νίκος Παπαδαντωνάκης, ξεκαθαρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η υπόθεση θα καταρρεύσει στην πορεία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι δηλώσεις των συνηγόρων άλλων εμπλεκομένων, μεταξύ των οποίων οι Φραγκίσκος Λαμπρινός, Λευτέρης Κάρτσωνας και Μιχάλης Βιδάκης.

Η μεγάλη επιχείρηση και η έρευνα

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και κορυφώθηκε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της 17ης Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές των νομών Ηράκλειο και Λασίθι, αλλά και σε Αττική και Βοιωτία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλευόταν το σύστημα νόμιμης μετάκλησης εργατών, φέρνοντας αλλοδαπούς στην Ελλάδα και στη συνέχεια προχωρώντας σε οικονομική εκμετάλλευσή τους.

Η δομή του κυκλώματος

Στην κορυφή της οργάνωσης φέρεται να βρίσκεται 51χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος, κατά την Ελληνική Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «αρχηγού», σχεδιάζοντας και συντονίζοντας τη δράση.

Δίπλα του φέρεται να υπήρχε στενός πυρήνας συνεργατών, με κεντρικό ρόλο της 44χρονης συζύγου του, ιδιοκτήτριας ιδιωτικού ΚΕΠ, καθώς και προσώπων που διαχειρίζονταν διοικητικά και οικονομικά ζητήματα.

Ο συγκεκριμένος πυρήνας φέρεται να είχε την ευθύνη για:

την οργάνωση μετακλήσεων εργατών

τη διαχείριση εγγράφων και αιτήσεων

τον συντονισμό συνεργατών εντός και εκτός Ελλάδας

τη διακίνηση χρημάτων από τη δράση του δικτύου

Ο ρόλος των μεσαζόντων

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή μεσαζόντων της πακιστανικής κοινότητας, κυρίως στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, που λειτουργούσαν ως «γέφυρα» μεταξύ των εργαζομένων στο Πακιστάν και του κυκλώματος στην Ελλάδα.

Οι μεσάζοντες:

εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους

συγκέντρωναν τα χρήματα για τη μετάκληση

οργάνωναν τη μεταφορά τους

διατηρούσαν την επικοινωνία με το δίκτυο

Οι «εικονικοί εργοδότες»

Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε και δίκτυο «εικονικών εργοδοτών», δηλαδή αγροτών ή επιχειρηματιών σε Κρήτη και άλλες περιοχές, οι οποίοι εμφανίζονταν στις αιτήσεις μετάκλησης.

Στην πράξη, σύμφωνα με τη δικογραφία, πολλοί εξ αυτών δεν απασχολούσαν ποτέ τους εργαζόμενους, αλλά λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.