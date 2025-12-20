Κύκλωμα trafficking: Από τις φαβέλες της Λατινικής Αμερικής στους οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης

Πέντε οίκους ανοχής στη Θεσσαλονίκη εκμεταλλεύονταν το... οικογενειακό κύκλωμα σωματεμπορίας που έφερνε στην Ελλάδα νεαρές και καλλίγραμμες γυναίκες με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας και τελικά αυτές κατέληγαν να πραγματοποιούν ακόμη και δεκάδες ερωτικές συνευρέσεις καθημερινά.



Τέλος στη δράση της εγκληματικής ομάδας έδωσε το ελληνικό FBI προχωρώντας στη σύλληψη τριών μελών της ίδιας οικογένειας (σ.σ. αδέρφια ηλικίας 44, 49 και 51 ετών) -που είχε και τη διεύθυνση του κυκλώματος- αλλά και ακόμη 14 ατόμων, σε μία δικογραφία που αφορά κι άλλα αδικήματα και περιλαμβάνει συνολικά 40 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει ένα διεθνές δομημένο δίκτυο για τον εντοπισμό γυναικών από χώρες κυρίως της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ευρώπης και Αφρικής, το οποίο εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι οι κοπέλες αυτές ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.



Είναι χαρακτηριστικό ότι στο στόχαστρό τους βρίσκονταν νεαρές και καλλίγραμμες γυναίκες από την Κολομβία, τη Βενεζουέλα και τη Βραζιλία που ακόμη ζούσαν σε φαβέλες -ή σε κάποια φτωχογειτονιά-. Τα μέλη του κυκλώματος, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού στρατολογούσαν τις κοπέλες με το πρόσχημα της νόμιμης εργασίας και μίας καλύτερης τύχης στην Ευρώπη, στη συνέχεια προχωρούσαν στην έκδοση εισιτηρίων για την άφιξή τους στην Ελλάδα και την εγκατάστασή τους σε καταλύματα ιδιοκτησίας της εγκληματικής ομάδας. Υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που βρίσκονταν ήδη στην Ευρώπη, τις οποίες προσέγγιζαν και έπειθαν τα μέλη του κυκλώματος να έρθουν στη χώρα μας για μία καλύτερη τύχη.

«Αιχμάλωτες» σε σπίτια και οίκους ανοχής

Σε όλες τις περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων που εξιχνίασε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, υφίστατο κοινή μεθοδολογία δράσης, η οποία συνίστατο στην εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης τους και στην αθέτηση της οικονομικής συμφωνίας μεταξύ των θυμάτων και των μελών του κυκλώματος trafficking. Με το πρόσχημα του χρέους που είχε δημιουργηθεί -για το ταξίδι στην Ελλάδα, τη χορήγηση εγγράφων, την παραμονή σε σπίτι και τη διαβίωση- εξανάγκαζαν τις γυναίκες αυτές να εργάζονται σε συνολικά πέντε οίκους ανοχής που ελέγχονταν από τα τρία μέλη της ίδιας οικογένειας. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. τα τρία αδέρφια που διεύθυναν το κύκλωμα εμφανίζονταν ιδιαίτερα σκληρά τόσο προς τις κοπέλες, όσο και προς τα άλλα μέλη εάν η οικονομική απόδοσή των οίκων ανοχής δεν ήταν αυτή που περίμεναν.



Αξίζει, να σημειωθεί ότι η εγκληματική ομάδα έχει δημιουργήσει ιστοσελίδες στο διαδίκτυο με τις οποίες διαφημίζονται πορνικές υπηρεσίες με φωτογραφίες και βίντεο από τις κοπέλες, οι οποίες έχουν απελευθερωθεί και πλέον λαμβάνουν φροντίδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.