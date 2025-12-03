Επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εμπορίας ανηλίκων - Συνελήφθη ο αρχηγός και 4 μέλη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης και Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην εμπορία ανθρώπων, κυρίως ανήλικων αλλοδαπών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πακιστανικής καταγωγής εξανάγκαζε ανήλικους Πακιστανούς σε τέλεση αξιόποινων πράξεων, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση, από την πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων, σε καταστήματα ψιλικών – μίνι μάρκετ σε Παγκράτι και Κολωνό από το 2022.



Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο αρχηγός και παρέχεται αρωγή και προστασία σε 4 ανήλικα θύματα.