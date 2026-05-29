Άγρια επίθεση σε 12χρονο από συμμαθητές του στην Κέρκυρα - Συνελήφθη η διευθύντρια του σχολείου

Άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολείο φέρεται να δέχθηκε ένας 12χρονος στην Κέρκυρα. Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείου του νησιού. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.



Ο μαθητής εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά με τους γιατρούς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την πορεία της υγείας του, ενώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, να πάρει εξιτήριο.



Σημειώνεται ότι ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.



Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό.