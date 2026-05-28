Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες δυο ανήλικες που λήστευαν συνομήλικές τους

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δυο ανήλικα κορίτσια οι οποίες συνελήφθησαν στην περιοχή της Καλαμαριάς στη θεσσαλονίκη με την κατηγορία της ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων αλλά και μιας ενήλικης το περασμένο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα δυο κορίτσια που είναι 15 και 13 ετών επιδίδονταν σε κλοπές κυρίως ρούχων και κοσμημάτων (αξεσουάρ). Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικες φέρονται να εμπλέκονται σε έξι περιστατικά ληστειών, εκ των οποίων τα πέντε τετελεσμένα κι ένα σε απόπειρα, που σημειώθηκαν στις αρχές του προηγούμενου μήνα και συγκεκριμένα το διάστημα από 3 έως 5 Απριλίου.

Τα θύματα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ήταν πέντε ανήλικες και μία ενήλικη. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.