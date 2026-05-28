Breaking news icon BREAKING
NEWS

Συναγερμός στην Ελβετία: Άνδρας μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ελλάδα Σύλληψη Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Θεσσαλονίκη Αστυνομία Local News

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες δυο ανήλικες που λήστευαν συνομήλικές τους

Σε βάρος των δύο κοριτσιών, 15 και 13 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απόπειρα ληστείας.

Freepik
Freepik
Φράνκα Παναγιωτοπούλου avatar
Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δυο ανήλικα κορίτσια οι οποίες συνελήφθησαν στην περιοχή της Καλαμαριάς στη θεσσαλονίκη με την κατηγορία της ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων αλλά και μιας ενήλικης το περασμένο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα δυο κορίτσια που είναι 15 και 13 ετών επιδίδονταν σε κλοπές κυρίως ρούχων και κοσμημάτων (αξεσουάρ). Συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικες φέρονται να εμπλέκονται σε έξι περιστατικά ληστειών, εκ των οποίων τα πέντε τετελεσμένα κι ένα σε απόπειρα, που σημειώθηκαν στις αρχές του προηγούμενου μήνα και συγκεκριμένα το διάστημα από 3 έως 5 Απριλίου.

Τα θύματα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ήταν πέντε ανήλικες και μία ενήλικη. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σύλληψη Βία και Παραβατικότητα Ανηλίκων Θεσσαλονίκη Αστυνομία Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader