Φρίκη στη Γαλλία: Νεκρός 12χρονος με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του - Χειροπέδες σε δυο 16χρονους

Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η υπόθεση του θανάτου ενός 12χρονου αγοριού το οποίο εντοπίστηκε νεκρό με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του στις όχθες του ποταμού Βιλαίν στην πόλη Ρεν της Γαλλίας.

Το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, ο εισαγγελέας της Ρεν ανακοίνωσε ότι ένα 16χρονο αγόρι συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ένα κορίτσι. Αμφότεροι βρίσκονται υπό κράτηση, την ώρα που δύτες αναζητούν περισσότερα στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.

Η εισαγγελία της Ρεν έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών, η οποία έχει ανατεθεί στο τμήμα οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος. Προς το παρόν, οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία, καθώς και η σχέση μεταξύ των τριών ανηλίκων, παραμένουν ασαφείς.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύτες της πυροσβεστικής ερευνούν τον ποταμό Βιλαίν για τυχόν στοιχεία.

Un enfant de 12 ans a été retrouvé mort ce dimanche à Rennes avec une serviette de bain mouillée « nouée très serrée autour de son cou », selon le parquet. Dans le cadre de cette enquête, un adolescent de 16 ans a été interpellé ce lundi.

➡️ https://t.co/0De5x9x5x1 pic.twitter.com/pY9nZzdLk2 — 20 Minutes (@20Minutes) May 26, 2026

«Σαν ταινία τρόμου»

Ο συναγερμός σήμανε όταν ένας ψαράς άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει, χωρίς όμως να καταφέρει να το εντοπίσει, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Λίγο αργότερα, πολίτες εντόπισαν το παιδί αναίσθητο και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όταν έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες παρέλαβαν το παιδί, το οποίο βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και είχε πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης από την ομάδα επειγόντων, ο γιατρός διαπίστωσε τελικά τον θάνατό του επί τόπου.

Οι γονείς του αγοριού έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην εφημερίδα Ouest-France, η μητέρα του τον αναζητούσε την ώρα των γεγονότων.