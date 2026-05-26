Φρίκη στη Γαλλία: Νεκρός 12χρονος με πετσέτα γύρω από τον λαιμό του - Χειροπέδες σε δυο 16χρονους
Προς το παρόν, οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία, καθώς και η σχέση μεταξύ των τριών ανηλίκων, παραμένουν ασαφείς.
Σοκ έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η υπόθεση του θανάτου ενός 12χρονου αγοριού το οποίο εντοπίστηκε νεκρό με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του στις όχθες του ποταμού Βιλαίν στην πόλη Ρεν της Γαλλίας.
Το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου, ο εισαγγελέας της Ρεν ανακοίνωσε ότι ένα 16χρονο αγόρι συνελήφθη, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ένα κορίτσι. Αμφότεροι βρίσκονται υπό κράτηση, την ώρα που δύτες αναζητούν περισσότερα στοιχεία που ενδεχομένως να οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.
Η εισαγγελία της Ρεν έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία ανηλίκου κάτω των 15 ετών, η οποία έχει ανατεθεί στο τμήμα οργανωμένου και εξειδικευμένου εγκλήματος. Προς το παρόν, οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία, καθώς και η σχέση μεταξύ των τριών ανηλίκων, παραμένουν ασαφείς.
Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύτες της πυροσβεστικής ερευνούν τον ποταμό Βιλαίν για τυχόν στοιχεία.
«Σαν ταινία τρόμου»
Ο συναγερμός σήμανε όταν ένας ψαράς άκουσε ένα παιδί να ουρλιάζει, χωρίς όμως να καταφέρει να το εντοπίσει, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Λίγο αργότερα, πολίτες εντόπισαν το παιδί αναίσθητο και ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Όταν έφτασαν στο σημείο, οι πυροσβέστες παρέλαβαν το παιδί, το οποίο βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και είχε πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης από την ομάδα επειγόντων, ο γιατρός διαπίστωσε τελικά τον θάνατό του επί τόπου.
Οι γονείς του αγοριού έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην εφημερίδα Ouest-France, η μητέρα του τον αναζητούσε την ώρα των γεγονότων.