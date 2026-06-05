Θεσσαλονίκη: Εγγονός αναρριχήθηκε στο σπίτι της γιαγιάς του και έκλεψε 500 ευρώ

Στο διαμέρισμα της γιαγιάς του, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, εισέβαλε 34χρονος άνδρας, αφού προηγουμένως αναρριχήθηκε στο κτίριο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το προηγούμενο 24ωρο, στο χρονικό διάστημα από τις 08:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, όταν η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι της.

Κατά το ίδιο διάστημα, ο 34χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απουσία της και να εισήλθε στο διαμέρισμα με τρόπο που απαιτούσε αναρρίχηση στην πολυκατοικία.

Οι κινήσεις του 34χρονου φαίνεται πως έγιναν αντιληπτές από περίοικους, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ