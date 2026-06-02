Σαντορίνη: Δύο ανήλικα αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση - Συνελήφθη η μητέρα

Σε συλλήψεις για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σαντορίνη το μεσημέρι της Κυριακής (31/5).

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που μεταφέρει πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνελήφθησαν από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, δύο ανήλικες αλλοδαπές οι οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα από επιχείρηση.

Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος τους κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και παραπέμπονται στη δικαιοσύνη.