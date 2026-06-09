Λεμεσός: Εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας σχεδόν 10 εκατ. ευρώ - Ανθρωποκυνηγητό για 54χρονο

Μία υπόθεση που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο διερευνούν οι Αρχές στην Κύπρο, μετά την καταγγελία για εξαφάνιση κοσμημάτων συνολικής αξίας 9.882.000 ευρώ στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Αστυνομία, αλλοδαπός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευής πολύτιμων κοσμημάτων με έδρα το εξωτερικό, κατήγγειλε ότι παρέδωσε στις 6 Ιουνίου τα πανάκριβα κοσμήματα σε 54χρονο Κύπριο συνεργάτη του, προκειμένου να τα προωθήσει σε υποψήφιους αγοραστές ως αντιπρόσωπος.

Όπως ανέφερε το θύμα, είχε συμφωνηθεί συνάντηση το βράδυ της Δευτέρας, κατά την οποία ο 54χρονος θα τον ενημέρωνε για την εξέλιξη των επαφών και θα παρέδιδε τα κοσμήματα ή το αντίτιμο από πιθανές πωλήσεις.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν εμφανίστηκε ποτέ στο προκαθορισμένο ραντεβού, ενώ από εκείνη τη στιγμή δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το «Πολίτης», φέρεται να εξαφανίστηκε έχοντας στην κατοχή του τα κοσμήματα, χωρίς να τα επιστρέψει ή να αποδώσει την αξία τους.

Η υπόθεση εξετάζεται ως κλοπή από αντιπρόσωπο, ενώ σε βάρος του 54χρονου έχει ήδη εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Οι έρευνες των κυπριακών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.