Νεκρή 62χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου που έπλεε στη Σαντορίνη

Νεκρή εντοπίστηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου μια 62χρονη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου, που έπλεε στη Σαντορίνη.



Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σαντορίνης από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου σημαίας Νήσων Μάρσαλ, ότι 62χρονη επιβάτιδα από τη Βρετανία, πέθανε μέσα στην καμπίνα της.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cyclades24, η γυναίκα μεταφέρθηκε με επιβατηγό – λάντζα στον λιμένα «ΑΘΗΝΙΟΣ» της Θήρας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Από το Λιμεναρχείο Θήρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η μεταφορά της σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.