Κλειστό το λιμάνι της Σαντορίνης λόγω κατολίσθησης - «Να ληφθούν μέτρα χωρίς προχειρότητες»

Κλειστό παραμένει το λιμάνι στη Σαντορίνη, μετά από νέα κατολίσθηση που σημειώθηκε στον δρόμο που οδηγεί προς τον Αθηνιό.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Κωνσταντίνος Λουπασάκης, καθηγητής τεχνικής γεωλογίας και γεωτεχνικής μηχανικής στο ΕΜΠ, «η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τη μικροσειμική δραστηριότητα που καταγράφεται συνεχώς».



Όσον αφορά στην κατολίσθηση, έκανε λόγο για «μικρή κατάπτωση», αλλά «επειδή ο δρόμος είναι στενός, απέκλεισε την κυκλοφορία. Δεν είχαμε αποκόλληση κάποιου μεγάλου τεμαχίου, έχουμε δει πολύ χειρότερα στην Σαντορίνη και γενικά στην Ελλάδα». Ο ίδιος έκανε λόγο για «άκρως σεισμογενή περιοχή», αλλά εξήγησε πως το τωρινό φαινόμενο δεν συνδέεται με της περασμένης χρονιάς, αλλά με τη γενικότερη σεισμικότητα.

«Να ληφθούν μέτρα με ηρεμία»

«Από τον Ιούλιο πέρσι μέχρι σήμερα έχουν γίνει 460 σεισμοί, με μικρό μέγεθος. Μόνο πέντε ήταν κοντά στα 3 Ρίχτερ. Αυτό καταπονεί την κατάσταση, όπως και οι βροχοπτώσεις, oι απότομες κλίσεις των πρανών, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις…».



Σε ερώτηση για μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση, έκρινε πως απαιτείται να μπει δίχτυ στο σημείο και να σχηματιστεί μία τάφρος για να καταλήγουν τα βράχια. «Το συγκεκριμένο τμήμα είναι απροστάτευτο. Υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά στα μέτρα». Επέμεινε στην ανάγκη να «γίνουν ήρεμα κάποια πράγματα» και να μην υπάρξουν προχειρότητες.